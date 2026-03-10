Attraverso Cesenatico Record di partecipanti

Nella 36ª edizione di Attraverso Cesenatico, Michele Cacaci di Bologna e Ilaria Sabbatini di Ancona si sono aggiudicati le rispettive gare di 10 chilometri riservate agli atleti agonisti. La manifestazione, che si svolge ogni anno a Cesenatico all’inizio della stagione podistica, ha visto un numero record di partecipanti. La giornata di domenica ha visto coinvolti numerosi runner provenienti da diverse regioni.

Il bolognese Michele Cacaci e l'anconetana Ilaria Sabbatini, sono i vincitori della 36ª edizione di Attraverso Cesenatico, il tradizionale appuntamento del calendario podistico di inizio stagione, centrato su una gara competitiva di 10 chilometri nella giornata di domenica riservata agli agonisti. Attorno a questa gara molto attesa dagli appassionati, si è svolto un intero fine settimana di eventi per tutti, grandi e piccini, capace di attirare tante persone, tant'è che è stata superata la soglia delle 3mila iscrizioni (per la precisione sono state 3.050), con una grande partecipazione anche alla Romagna Iniziative Kids Run svoltasi sabato (450), ed alla Famila Run and Walk (600), mentre i non competitivi sono stati 1.