Dopo l’incursione di vandali e i furti avvenuti recentemente nel cimitero di via Longarone, l’amministrazione ha deciso di installare nuove telecamere di videosorveglianza. L’intervento mira a rafforzare la sicurezza e prevenire ulteriori atti di vandalismo e bivacchi abusivi nella zona. La decisione arriva in risposta ai danneggiamenti e alle intrusioni che si sono verificati nel luogo di sepoltura.

Dopo il bivacco abusivo dell’altra notte al cimitero di via Longarone, l’amministrazione corre ai ripari e annuncia l’estensione della videosorveglianza in chiave antivandali. Tra sabato e domenica, un gruppo di soggetti ancora da identificare si è introdotto al camposanto e ha lasciato resti di bottiglie di alcolici e ha vandalizzato diverse strutture, tra cui le Madonnine delle tombe. Sono state trovati anche i resti di incendi appiccati. "Quanto accaduto, con atti vandalici che hanno danneggiato alcune statue e manufatti, rappresenta un fatto di estrema gravità e ne prendiamo atto con profondo rammarico - ha commentato il sindaco Stefano Zanelli -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cimitero nel mirino incursione di vandali furti e danneggiamenti. Arrivano le telecamere

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