Porticciolo nel mirino Furti e danneggiamenti Proprietari esasperati
Gli abitanti di Iseo sono esasperati. Il porticciolo vicino al lido dei Platani e all’Ospedale Civile ha subito ancora furti e atti vandalici. Proprietari e residenti sono stanchi di continuare a vedere danni e scassi ripetersi nel cuore della loro comunità.
Furti, dispetti e atti vandalici al porto situato in prossimità del lido dei Platani e dell’Ospedale Civile di Iseo, che ancora una volta è tornato nel mirino come più volte accaduto negli anni passati. Negli ultimi giorni, più volte, sono stati presi di mira barche in legno da pescatore, come i "naecc", e motoscafi. I blitz sempre nella notte approfittando del fatto che quella zona è poco illuminata e poco frequentata. "Vengono rubati motori, cuscini e oggetti che normalmente non si portano a casa. Tra gli ultimi oggetti asportati anche il copri calandra di un fuoribordo – spiegano sul porticciolo da cui si vedono la sponda bergamasca, Monte Isola e il Monte Guglielmo – ormai accade spesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Iseo Porticciolo
Furti e danneggiamenti nel cimitero di Capaccio Paestum: arrestato
Un uomo è stato arrestato nel comune di Capaccio Paestum con l’accusa di aver compiuto diversi furti e danneggiamenti nel cimitero locale.
Raid notturno nel cimitero, furti e danneggiamenti alle lapidi e nelle cappelle
Nella notte, il cimitero di Surbo è stato teatro di atti vandalici e furti che hanno compromesso il rispetto e la dignità dei luoghi di memoria.
Ultime notizie su Iseo Porticciolo
Grottammare torna nel mirino dei ladri: altri due furti nelle caseAltri due furti in abitazione a Grottammare che sembra tornata al centro dell’attenzione dei ladri. Nella prima serata di sabato sono state messe a segno altre due imprese criminose, una in via ... ilrestodelcarlino.it
NEL MIRINO LA SEDE DELLA COOP DEI PESCATORI E GLI ANIMALI CUSTODITI. ECCO COSA HANNO TROVATO - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.