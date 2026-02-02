Gli abitanti di Iseo sono esasperati. Il porticciolo vicino al lido dei Platani e all’Ospedale Civile ha subito ancora furti e atti vandalici. Proprietari e residenti sono stanchi di continuare a vedere danni e scassi ripetersi nel cuore della loro comunità.

Furti, dispetti e atti vandalici al porto situato in prossimità del lido dei Platani e dell'Ospedale Civile di Iseo, che ancora una volta è tornato nel mirino come più volte accaduto negli anni passati. Negli ultimi giorni, più volte, sono stati presi di mira barche in legno da pescatore, come i "naecc", e motoscafi. I blitz sempre nella notte approfittando del fatto che quella zona è poco illuminata e poco frequentata. "Vengono rubati motori, cuscini e oggetti che normalmente non si portano a casa. Tra gli ultimi oggetti asportati anche il copri calandra di un fuoribordo – spiegano sul porticciolo da cui si vedono la sponda bergamasca, Monte Isola e il Monte Guglielmo – ormai accade spesso.

Porticciolo nel mirino. Furti e danneggiamenti. Proprietari esasperati

