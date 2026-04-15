Il Comune ha annunciato di aver iniziato interventi nei cimiteri a seguito delle segnalazioni ricevute dai cittadini. Le comunicazioni riguardano diverse problematiche riscontrate nelle aree di sepoltura. L’amministrazione invita le persone a continuare a segnalare eventuali anomalie o criticità, assicurando che le segnalazioni vengono prese in considerazione e affrontate tempestivamente. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento.

Il Comune interviene sulla situazione dei cimiteri dopo le segnalazioni arrivate dai cittadini. A fare il punto è la sindaca Maria Bice Ginesi, che ringrazia i cittadini e ribadisce la disponibilità dell’ente al dialogo diretto: "Ringrazio per le segnalazioni – afferma la prima cittadina – anche se avrei preferito una telefonata: siamo sempre disponibili a ricevere direttamente le indicazioni dei cittadini". Ginesi sottolinea come il controllo di un territorio ampio e articolato non sia semplice, motivo per cui ogni contributo viene considerato utile per migliorare la gestione dei servizi. Sul territorio comunale sono presenti otto cimiteri, oltre a quello del capoluogo: Pancole, Murci, Montorgiali, Preselle, Poggioferro, Baccinello e Polveraia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Cimiteri, le segnalazioni fatele sempre a noi. Stiamo intervenendo"

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