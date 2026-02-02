Incendi e degrado sotto il Ponte all’Indiano La vicesindaca | Situazione complessa stiamo intervenendo

La zona sotto il Ponte all’Indiano torna a far parlare di sé dopo gli ultimi incendi e il degrado che affliggono l’area. La vicesindaca ha spiegato che la situazione è complessa e che l’amministrazione sta già intervenendo per affrontare il problema. Nei giorni scorsi, sono stati bruciati diversi rifiuti e alcune baracche sono state danneggiate, mettendo in allarme cittadini e residenti. La questione resta al centro del dibattito in Consiglio comunale, mentre le forze dell’ordine e le squadre di intervento cercano di riport

La situazione sotto il ponte all'Indiano torna al centro del dibattito in Consiglio comunale dopo i recenti incendi di baracche e masserizie nell'area. Il Comune di Firenze assicura che sono già in corso interventi, ma dalle opposizioni arriva una dura critica sui tempi e sull'efficacia delle azioni messe in campo. "Stiamo già intervenendo su quanto di nostra competenza. La situazione è complessa da diversi punti di vista, anche perché sono presenti molte aree private". Afferma la vicesindaca e assessora all'Ambiente Paola Galgani rispondendo a un question time presentato dal consigliere Paolo Bambagioni della lista Schmidt.

