Ciclismo Memorial Massimiliano Canestrelli I vincitori sono Sensi e Bugliani

Si è svolto a Montecatini di Terme il Memorial Massimiliano Canestrelli, una gara amatoriale di ciclismo organizzata dal Team Cicloidea, presieduto da Volmaro Martini. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, con i vincitori individuati in Sensi e Bugliani. La manifestazione ha unito sport e solidarietà, coinvolgendo il pubblico locale e i partecipanti in un evento dedicato alla memoria.

Sport e solidarietà ancora una volta con il Memorial Massimiliano Canestrelli, gara amatoriale svoltasi a Montecatini di Terme organizzata dal Team Cicloidea presieduto da Volmaro Martini. Un buon numero di concorrenti al via avvenuto in forma ufficiosa dal viale Verdi a Montecatini Terme mentre la partenza ufficiale è stata data in località Santa Maria nei pressi di Borgo a Buggiano. Due le partenze e quindi due i vincitori assoluti che sono risultati il tricolore Matteo Sensi (nella foto) della Domestic Cycling Team e Carlo Bugliani della Bicisport Sanguinetti. La competizione si è svolta sul tradizionale circuito tra Borgo a Buggiano e Chiesina Uzzanese, per poi far ritorno a Montecatini Terme, per affrontare la salita di Vico, prima dell’arrivo su Viale Verdi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Memorial Massimiliano Canestrelli. I vincitori sono Sensi e Bugliani Trofeo Massimiliano Canestrelli. Cicloamatori in sella per solidarietàTorna puntuale in primavera a Montecatini Terme il Trofeo Massimiliano Canestrelli per cicloamatori giunto alla sua nona edizione, organizzato dal... Leggi anche: Ciclismo. Memorial Siani, esordio a Formigine