Trofeo Massimiliano Canestrelli Cicloamatori in sella per solidarietà

A Montecatini Terme torna in primavera il Trofeo Massimiliano Canestrelli, giunto alla nona edizione, dedicato ai cicloamatori. L'evento è organizzato dal nuovo Team Cicloidea e ha il patrocinio del Comune della città. La manifestazione vede la partecipazione di numerosi appassionati di ciclismo amatoriale, pronti a sfilare sulle strade della località termale. La corsa si svolge in un clima di solidarietà e collaborazione tra i partecipanti.

Torna puntuale in primavera a Montecatini Terme il Trofeo Massimiliano Canestrelli per cicloamatori giunto alla sua nona edizione, organizzato dal nuovo Team Cicloidea, con il patrocinio del Comune di Montecatini Terme. La gara cicloamatoriale Uisp, valevole anche come quinta prova del Toscana Tour Challenge, intende ricordare ’Massi’, così come veniva chiamato dagli amici Canestrelli, il quarantasettenne commerciante pesciatino scomparso prematuramente nel 2016 a causa di una malattia. Ogni anno gli organizzatori, insieme agli amici, alla famiglia, parenti e ai conoscenti, ripetono con grande impegno questo evento, mobilitandosi per realizzare la manifestazione dedicata a un uomo generoso, educato e grande appassionato di ciclismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo Massimiliano Canestrelli. Cicloamatori in sella per solidarietà Ciclismo, in sella anche le forze dell'ordine alla Granfondo Via del Sale: assegnato il trofeo SapLa gara per aggiudicarsi il trofeo Sap prevedeva la possibilità di affrontare un percorso medio di 100 km o un percorso lungo di 143 km Domenica 29... Judo e solidarietà: a Roma torna il Trofeo Peter PanCosa: 23ª edizione del Trofeo Peter Pan di Judo, competizione sportiva solidale per bambini.