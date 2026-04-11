ciclismo memorial siani esordio a formigine

Nel fine settimana si svolgono diversi eventi ciclistici di rilievo. Oggi si tiene la 76ª edizione della Milano-Busseto dedicata agli Under 23, mentre domani si corre il campionato regionale juniores a S. Giovanni Marignano. Nel modenese, invece, è in programma il primo Memorial Giancarlo Siani riservato ai ciclisti master. Questi appuntamenti si inseriscono nel calendario stagionale di gare su strada.

La 76^ Milano-Busseto per Under 23 oggi e il campionato regionale juniores a S.Giovanni Marignano (Fc) domani sono gli appuntamenti clou del weekend e nel modenese si svolgerà il 1° Memorial Giancarlo Siani per master. Alla gara internazionale di Busseto che scatterà alle 13,20 (149 chilometri) con la salita della Vernasca che farà la selezione del gruppo saranno al via il modenese Armin Caselli ed il finalese Matteo Paltrineri. Questa mattina alle 10 presso la sala archivio del comune di Formigine verrà presentata dall’associazione Formigine Partenopea il 1° Trofeo Giancarlo Siani giornalista del Mattino ucciso dalla mafia nel 1985 per le sue inchieste con la fondazione che porta il suo nome raccontata nelle scuole in tutta Italia è promosso da un giovane che vive e lavora a Formigine Salvatore Esposito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Ciclismo. Al via il Trittico di Apertura. Esordio fissato a MonsanoAlle 11 di sabato il ciclismo marchigiano su strada assesta il primo colpo di pedale della stagione.