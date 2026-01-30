Piazzale Clodio la denuncia dei magistrati | Topi nei locali del tribunale di Roma

I magistrati di piazzale Clodio denunciano una situazione difficile nel palazzo di Giustizia di Roma. Oltre ai problemi di crolli e perdite d’acqua, ora devono fare i conti anche con la presenza di topi nei locali. La loro preoccupazione cresce, e i giudici non nascondono il loro sconcerto di fronte a questa emergenza sanitaria e igienica. La situazione nel tribunale di Prati resta critica, e le autorità devono intervenire rapidamente per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Nell'edificio riqualificato con in fondi del Pnrr anche controsoffitti crollati e perdite d'acqua. Il gruppo magistrati Unicost chiede interventi urgenti per risolvere le gravi criticità Topi nei locali del tribunale di Roma. Siamo alla cittadella giudiziaria di piazzale Clodio, dove oltre a crolli e perdite d'acqua, come raccontato già in questo articolo, i magistrati manifestano "sconcerto" per la presenza di ratti nel palazzo di Giustizia di Prati. Come denunciano in una nota stampa i magistrati del gruppo Unicost: "Desta sconcerto la notizia della perdurante presenza di topi e dei relativi escrementi in alcuni locali del Tribunale penale di Roma.

Dopo la denuncia di Report, è emerso che sui computer di magistrati e personale amministrativo di procure e tribunali è presente un software di gestione remota, installato nel 2019 durante il primo governo Conte.

