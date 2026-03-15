Degrado al centro di Tollo | la denuncia dei residenti

Al centro di Tollo, alcuni residenti hanno presentato una nuova denuncia riguardo al degrado presente nell’area. Nonostante le diverse segnalazioni fatte alla persona incaricata in giunta, la situazione sembra invariata, come mostrano le foto inviate. La questione viene segnalata ancora una volta senza indicazioni di interventi recenti o cambiamenti concreti.

Nuova denuncia da parte di alcuni residenti a Tollo. "Malgrado le ripetute segnalazioni alla persona preposta in giunta, il degrado al centro di Tollo purtroppo insiste" spiegano con le foto a corredo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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