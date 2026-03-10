Ci sono anch’io | presentazione del libro di Concezio Del Principio sull’autismo

Venerdì 13 marzo alle ore 17 si terrà a Città Sant’Angelo la presentazione del libro “Ci sono anch’io” di Concezio Del Principio, autore atriano. Il volume, pubblicato da Set Art Edizioni, affronta il tema dell’autismo attraverso una narrazione considerata un atto di coraggio e una forma di medicina. L’evento prevede l’intervento dell’autore e la discussione con il pubblico sulla sua opera.

Per Concezio Del Principio, autore atriano, la narrazione è diventata medicina, un atto di coraggio. Così nasce il suo libro “Ci sono anch’io”, edito da Set Art Edizioni, che verrà presentato a Città Sant’Angelo venerdì 13 marzo alle ore 17. L’opera è un diario intimo e profondo dedicato a Daniele, figlio dell’autore, la cui condizione ha trasformato la quotidianità della famiglia in un percorso di crescita collettiva. Lontano dai pietismi, Del Principio sceglie la via della sincerità. Il libro esplora le fatiche e le barriere di ogni giorno, ma le ribalta, mostrandole sotto una luce diversa: quella della resilienza. Per l'autore, la disabilità non è un muro invalicabile, ma una prospettiva nuova che permette un arricchimento dell'anima altrimenti impossibile. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

