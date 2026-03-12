Al Bano ha commentato la separazione della figlia Romina Carrisi da Stefano Rastelli, definendola un dolore personale e affermando di aver vissuto esperienze simili in passato. La vicenda riguarda la fine della relazione tra Romina e Stefano, una rottura che ha sorpreso molti, considerando il legame forte e il figlio nato dalla coppia. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

È ormai nota la fine della storia d’amore tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli, un addio inaspettato per un legame tanto profondo e benedetto dalla nascita di un figlio. Al Bano ha scelto di farsi porto sicuro per la sua quarta figlia, con la saggezza di chi ha già navigato in acque agitate e sa quanto possa essere importante il sostegno della famiglia. Il cantante di Cellino San Marco ne ha parlato in un’intervista al settimanale Oggi, riflettendo sul passato ma anche ponendo l’accento sulla determinazione di un nonno che vuole solo il meglio per il futuro del suo nipotino, Axel Lupo. Le parole di Al Bano per il nipotino. Davanti alla sofferenza di una figlia non ci si può tirare indietro, men che meno se sei Al Bano, col tuo proverbiale piglio duro e robusto come la terra di Puglia da cui proviene. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Al Bano sulla separazione della figlia Romina Carrisi: “Un dolore, ci sono passato anch’io”

