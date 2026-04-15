Christina Aguilera e Sabrina Carpenter diventano madre e figlia in un servizio del Tg2

Nel servizio del Tg2 Costume & Società, due artiste sono state rappresentate come madre e figlia, un errore derivato da un video pubblicato sui social da entrambe le popstar alcuni mesi prima. La scena ha suscitato attenzione tra gli spettatori, poiché non si tratta di un'interpretazione artistica o di un collegamento ufficiale, ma di un fraintendimento legato a un contenuto condiviso online.

In un servizio del Tg2 Costume & Società le due artiste vengono accostate come madre e figlia. Un errore che nasce da un video postato su Tik Tok dalle due popstar molti mesi fa.🔗 Leggi su Fanpage.it Christina Aguilera confonde Città del Messico con New Mexico: scatena l’ira dei fan e il video è viraleChristina Aguilera è tornata sul palco a Città del Messico, ma il concerto al Palacio de los Deportes del 17 marzo ha scatenato una vera e propria... Coachella 2026: il programma del weekend di musica con headliner Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol GPrende il via l’edizione 2026 del Coachella: stasera partirà il festival di Indio con il primo dei due weekend ed una line up nella quale sono...