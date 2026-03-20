Christina Aguilera confonde Città del Messico con New Mexico | scatena l’ira dei fan e il video è virale

Durante un concerto al Palacio de los Deportes di Città del Messico il 17 marzo, Christina Aguilera ha confuso la città con il stato del New Mexico. La cantante ha commesso l’errore mentre si rivolgeva al pubblico, suscitando reazioni sui social media. Il video dell’episodio è diventato virale e ha generato numerosi commenti da parte dei fan.

Christina Aguilera è tornata sul palco a Città del Messico, ma il concerto al Palacio de los Deportes del 17 marzo ha scatenato una vera e propria pioggia di critiche. Tra gli spettatori serpeggiava entusiasmo per rivedere la popstar americana, ma la serata è stata segnata da diversi problemi: la durata ridotta dello show, la scenografia minimalista e, soprattutto, una gaffe clamorosa in chiusura che ha fatto parlare i fan più di qualsiasi performance vocale. Well, here are my thoughts about @xtina ’s concert in Mexico. I have mixed feelings. I truly believe her voice should be enough for people to pay to hear it, because she’s one of the few legendary vocalists we still have. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Christina Aguilera confonde Città del Messico con New Mexico: scatena l’ira dei fan e il video è virale Articoli correlati Britney Spears balla sulle note di Christina Aguilera e perde “pezzi” per strada: cosa succede ancora alla popstar?Britney Spears balla su "I Am" di Christina Aguilera e risolve un "fuori di seno" in corsa con un'emoji in post produzione. La collezione adidas Bringbacks Mexico 86 rievoca il brivido dei Mondiali di calcio giocati in MessicoLa nuova collezione adidas Bringbacks México 86 nasce da un’idea semplice: riportare alla memoria i Mondiali giocati in Messico 40 anni fa. Contenuti e approfondimenti su Christina Aguilera Christina Aguilera concerto in Messico scatena polemiche su show e prezziChristina Aguilera contestata per il concerto a Città del Messico La popstar Christina Aguilera è finita al centro di una accesa polemica dopo il conc ... assodigitale.it Puoi trascorrere un weekend con Christina Aguilera nella sua casa: ecco comeUn fine settimana in compagnia di una delle pop star con la voce più bella e potente in circolazione, tra lusso, musica e nella città che non dorme mai. Un sogno? No, è realtà: si può prenotare ... siviaggia.it