È iniziata l’edizione 2026 del Coachella, il festival musicale che si svolge a Indio in California. La prima giornata del primo weekend ha visto salire sul palco artisti di fama internazionale, tra cui Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G. L’evento si svolge su otto diversi palchi distribuiti nella valle californiana, offrendo una programmazione ricca di esibizioni live. Per due weekend consecutivi, il festival continua ad attirare appassionati da tutto il mondo.

Prende il via l’edizione 2026 del Coachella: stasera partirà il festival di Indio con il primo dei due weekend ed una line up nella quale sono presenti grandi nomi del panorama globale sugli otto palchi ospitati nella valle californiana. Il programma si aprirà con i Record Safari che nel pomeriggio scalderanno il pubblico, per poi cedere il testimone a Teddy Swims atteso intorno alle 17:30 (ora locale). Reduce dal grande successo di Lose Control che l’ha portato in vetta alle classifiche mondiali, l’artista statunitense è all’esordio nel festival di Indio. Al Coachella ci saranno anche gli XX, protagonisti a partire dalle 19:00 con un live che segna il ritorno sul palco californiano della band britannica, riunitasi recentemente a distanza di otto anni dall’ultimo tour. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Coachella 2026: il programma del weekend di musica con headliner Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G

Coachella 2026: Sabrina Carpenter e il debutto storico di Karol GIl Coachella 2026 si prepara ad accogliere una programmazione che segna un punto di svolta per il festival, con esibizioni che spaziano dal pop...

Justin Bieber e Rhode: arriva la linea skin care per CoachellaJustin Bieber e Rhode lanceranno lunedì 13 aprile, a partire dalle 9:00 am PST e dalle 12:00 pm EST, una linea di prodotti per la cura della pelle...

Esta fan Se Infiltró En Un Concierto De Sabrina Carpenter.#shorts

Temi più discussi: Festival Coachella 2026, la guida: date, location e lineup; COACHELLA 2026: sogni, polvere e leggende; Coachella 2026: quando e come seguire in livestream il festival californiano?; Aprile batte al ritmo del Coachella: gli headliner e gli artisti più attesi.

Coachella 2026, viaggio tra i billboard dei protagonisti al Festival sull’Intestate 10Leggi su Sky TG24 l'articolo Coachella 2026, viaggio tra i billboard dei protagonisti al Festival sull’Intestate 10 ... tg24.sky.it

20 artisti da non perdere (in streaming) al Coachella 2026Dagli Strokes allo show che Sabrina Carpenter sta preparando da sette mesi, da Karol G prima headliner latina a Jack White, piccola guida ai concerti da seguire in diretta su YouTube di questo e del p ... rollingstone.it

Gay.it. Sabrina Carpenter · Espresso. Domani 10 aprile #SanrinaCarpenter sarà l'artista di punta durante il primo giorno del #Coachella - facebook.com facebook

Dagli Strokes allo show che Sabrina Carpenter sta preparando da sette mesi, da Karol G prima headliner latina a Jack White, piccola guida ai concerti del Coachella 2026 da seguire in diretta su YouTube x.com