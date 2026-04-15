Choc sul ponte Europa 30enne accoltellato al braccio in pieno giorno | arrestato 28enne

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver ferito al braccio un 30enne straniero nei pressi del Ponte Europa a Parma. L'aggressione è avvenuta durante il pomeriggio e l’aggressore è stato fermato dalle forze dell'ordine poco dopo l’accaduto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate. Le modalità dell'aggressione sono ancora al vaglio delle autorità.

Ha accoltellato al braccio un 30enne straniero, in pieno giorno, nei pressi del Ponte Europa a Parma. Per farlo un 28enne straniero, senza fissa dimora, ha utilizzato un grosso coltello da cucina di 36 centimetri, di cui 26 centimetri di lama. L'uomo è stato bloccato e arrestato dai carabinieri.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Litiga con un uomo sul bus Anm pieno di passeggeri e tira fuori un coltello: arrestato un 28enne a MaranoSul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il 28enne e hanno sequestrato un coltello con la lama lunga 22 centimetri. Firenze: picchiato e accoltellato davanti al figlio in pieno giorno all’Isolotto. Caccia a tre minoriFIRENZE – Aggressione choc a Firenze oggi pomeriggio, 9 aprile 2026, nel quartiere dell’Isolotto. Una raccolta di contenuti Si parla di: Barcellona contro il turismo incivile: multe e campagna choc VIDEO; Licenziata per due oggetti da 30 euro: la storia choc che divide Modena e fa discutere.