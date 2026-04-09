Un uomo di 45 anni, di origini albanesi, è stato picchiato e accoltellato nel quartiere Isolotto di Firenze durante il giorno. La vittima si trovava in auto con il figlio quando è stato aggredito. La polizia sta cercando tre minori, ritenuti coinvolti nell’aggressione, e sta cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto. La scena si è svolta davanti al bambino, che era presente al momento dell'incidente.

FIRENZE – Aggressione choc a Firenze oggi pomeriggio, 9 aprile 2026, nel quartiere dell’Isolotto. Un uomo è stato accoltellato davanti al figlio di 10 anni in piazza dei Tigli, al culmine di un diverbio nato per motivi ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, 45enne di origine albanese, era in auto con il figlio quando tre giovani, descritti come ragazzi tra i 17 e i 18 anni e di origine nordafricana, lo avrebbero affrontato, colpendolo con una catena e ferendolo con un’arma da taglio. L’uomo è stato soccorso dai presenti, che ne hanno tamponato le ferite, e successivamente trasportato in ospedale dai sanitari del 118 in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: picchiato e accoltellato davanti al figlio in pieno giorno all’Isolotto. Caccia a tre minori

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