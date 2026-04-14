Como Inter il BordoCam di DAZN | Chivu e il cuore nerazzurro Il dietro le quinte della vittoria del Sinigaglia

Durante la partita tra Como e Inter, il servizio BordoCam di DAZN ha mostrato immagini e dettagli esclusivi della sfida. L’evento ha portato la squadra nerazzurra a ottenere una vittoria importante al Sinigaglia, avvicinandosi alla conquista dello scudetto. Le immagini catturate dal sistema di ripresa hanno offerto uno sguardo interno sulle fasi salienti dell’incontro, senza commenti o analisi aggiuntive.

di Alberto Petrosilli Como Inter, il BordoCam di DAZN svela tutti i retroscena della vittoria dei nerazzurri al Sinigaglia: scudetto più vicino. L’ Inter di Cristian Chivu, che blinda il primato a 75 punti dopo il folle 4-3 al Sinigaglia, ha vissuto una notte da “Pazza Inter” vecchio stampo. Le telecamere di Bordocam su DAZN hanno svelato i retroscena di una rimonta epica, nata dalla tensione di uno spogliatoio che sente il peso dello scudetto e dalla leadership del tecnico rumeno. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Como Inter, il BordoCam di DAZN. Il clima partita è iniziato ben prima del fischio d’inizio, con Lautaro Martinez presente in panchina come un vero trascinatore, nonostante l’infortunio.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Como Inter, il BordoCam di DAZN: Chivu e il cuore nerazzurro. Il dietro le quinte della vittoria del Sinigaglia Inter Juve, i retroscena di Bordocam di DAZN: dalla frase di Spalletti a Chivu alla carica di Bastoni prima del match. Tutti i dettagliPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Inter, dietro al duro sfogo di Chivu in conferenza stampa: i motivi del gesto del tecnico nerazzurro! La ricostruzioneLocatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Alisson Santos non ha dubbi: «Il...