Inter la forza è dietro i titolari | Chivu cambia volto all’attacco nerazzurro

L’Inter ha deciso di puntare tutto sui titolari e ha cambiato volto all’attacco. A metà stagione, i nerazzurri si trovano in testa alla classifica con il miglior rendimento offensivo in Serie A. Il reparto avanzato ha segnato più di tutti e, in Europa, si lascia alle spalle solo Barcellona e Bayern Monaco. La forza della squadra deriva dai giocatori principali, che hanno mantenuto alta la concentrazione e il ritmo, portando i nerazzurri a un passo dalla vetta.

L’Inter ha costruito il proprio primato offensivo a metà della stagione 202526 grazie a un attacco che segna più di tutti in Serie A e che, in Europa, è battuto soltanto da Barcellona e Bayern Monaco. I nerazzurri contano 52 gol complessivi, davanti alla concorrenza interna e con numeri che certificano un salto strutturale nella produzione offensiva, figlio delle scelte operate in estate e della gestione tecnica di Cristian Chivu. Il dato è chiaro: nessuna squadra in Italia segna come l’Inter, mentre sul piano continentale solo due corazzate hanno fatto meglio. Un rendimento che va oltre i singoli e racconta un sistema capace di produrre occasioni e reti anche quando i titolari rifiatano.🔗 Leggi su Como1907news.com

Le formazioni ufficiali di Inter Napoli vedono l’Inter di mister Chivu confermare la stessa formazione titolare, in attesa della sfida contro il Napoli.

