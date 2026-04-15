Chivu farà anche il manager Più peso sul mercato per aprire un altro ciclo

Un ex calciatore noto per la sua carriera in ambito sportivo assumerà anche il ruolo di manager, rafforzando la presenza sul mercato. La sua figura sarà coinvolta nelle decisioni relative ai nuovi acquisti e alle strategie di rafforzamento della squadra. Il tecnico attuale sarà consultato attentamente per gli acquisti che dovranno integrarsi con la sua visione e le esigenze del team.

Sarà sempre più l’Inter di Cristian Chivu. Una squadra plasmata a immagine e somiglianza del proprio tecnico, come non era stato possibile costruire la scorsa estate per una lunga lista di fattori: gli strascichi della disastrosa finale di Champions League contro il Psg, l’addio per certi versi inaspettato di Simone Inzaghi, la fretta - comunque ragionata - di trovare un nuovo allenatore dal profilo ideale per la squadra, il Mondiale per Club alle porte. Più in generale, il primissimo compito della dirigenza nerazzurra (e di Chivu) pochi mesi fa riguardava la ricostruzione psicologica di un gruppo uscito con le ossa rotte da un finale di stagione da incubo, in cui era stato accarezzato persino il sogno Triplete ma che alla fine non aveva portato alcun titolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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