Il derby tra Milan e Inter si estende oltre il campo di gioco, coinvolgendo anche le strategie di mercato delle due squadre. Allegri e Chivu stanno preparando le rispettive liste di obiettivi per la prossima estate, mentre i club seguono attentamente le possibilità di rinforzo. La competizione si manifesta anche nelle trattative e nelle scelte di mercato delle due società.

Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra obiettivi e sogni, la lista di Allegri e Chivu

Milan in ritiro, l'Inter no: il derby e l'avvicinamento opposto di Allegri e ChivuI due mondi sono vicini - Milanello e Appiano sono separati da una ventina di chilometri appena -, però appartengono a galassie differenti.

Milan-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Milan e Inter è in programma a San Siro domenica 8 marzo alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Il derby di Milano è la partita che vale di più in ItaliaDal 2011/12 a oggi, i derby giocati in campionato hanno portato nelle casse dei due club oltre 113 milioni di euro. L’Inter è avanti con 58,3 milioni complessivi, mentre il Milan si ferma a 54,8 milio ... ilfoglio.it

Domani Milan-Inter registrerà il record assoluto d’incasso in Serie A: 8,7 milioni. Il record di partita giocata in Italia rimane sempre Inter-Barcellona con 14,7 milioni di euro di incasso. Inter comunque sempre presente nei primi sei incassi della storia. x.com

SkySport - La probabile formazione di Milan-Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. A centrocampo Calhanoglu non è al 100%, ma dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Mkhitar - facebook.com facebook