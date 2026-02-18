Colleferro A cinque anni di distanza dalla chiusura del Posto di Polizia Ferroviaria arriva la raccolta firme per una petizione… Primo firmatario il Sindaco Pierluigi Sanna
Il 30 marzo 2021, il Posto di Polizia Ferroviaria di Colleferro chiuse i battenti, causando disappunto tra cittadini e commercianti. Dopo cinque anni, il Sindaco Pierluigi Sanna ha promosso una petizione per chiedere la riapertura del servizio, che molti considerano essenziale per la sicurezza nella zona. La campagna di firme si concentra soprattutto tra pendolari e residenti, che desiderano un presidio più presente nelle aree ferroviarie. La raccolta è iniziata la scorsa settimana e già registra un buon numero di adesioni.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Beatrice Cardillo) – Il 30 Marzo 2021, esattamente cinque anni fa, la nostra Redazione pubblicava l’ultimo atto di una L'articolo Colleferro. A cinque anni di distanza dalla chiusura del Posto di Polizia Ferroviaria arriva la raccolta firme per una petizione. Primo firmatario il Sindaco Pierluigi Sanna Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Leggi anche: Colleferro. Il Sindaco Pierluigi Sanna risponde alla lettera aperta degli studenti dell’Ipia: «Il nuovo istituto pronto per settembre ’26»
Colleferro. Incontro istituzionale in Comune tra il Questore di Roma Dott. Roberto Massucci, il Principe Alvaro Jaime de Orleans-Borbon y Parodi-Delfino e il Sindaco della città Pierluigi SannaIl 12 dicembre, il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna ha incontrato presso il Comune il Questore di Roma, Dott.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La criminologa ringrazia la Polizia Ferroviaria di Roma Termini per aver rintracciato il ladro e recuperato il dispositivo rubato facebook