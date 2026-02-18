Colleferro A cinque anni di distanza dalla chiusura del Posto di Polizia Ferroviaria arriva la raccolta firme per una petizione… Primo firmatario il Sindaco Pierluigi Sanna

Il 30 marzo 2021, il Posto di Polizia Ferroviaria di Colleferro chiuse i battenti, causando disappunto tra cittadini e commercianti. Dopo cinque anni, il Sindaco Pierluigi Sanna ha promosso una petizione per chiedere la riapertura del servizio, che molti considerano essenziale per la sicurezza nella zona. La campagna di firme si concentra soprattutto tra pendolari e residenti, che desiderano un presidio più presente nelle aree ferroviarie. La raccolta è iniziata la scorsa settimana e già registra un buon numero di adesioni.