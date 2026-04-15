Chiusa all' improvviso la palestra Master Club di Torino clienti sorpresi e dubbi sull' inagibilità
A Torino, da inizio aprile, l'accesso alla palestra Master Club in corso Moncalieri è stato improvvisamente sospeso. Mentre le aree dedicate a campi da tennis e piscina rimangono aperte, gli spazi con gli attrezzi ginnici sono stati chiusi e sono stati messi sotto sequestro. I clienti si sono trovati davanti a porte sbarrate senza preavviso, sollevando dubbi sulla reale inagibilità della struttura.
A Torino, da inizio aprile, nessuno può più entrare alla palestra Master Club. Il circolo sportivo che la ospita in corso Moncalieri è regolarmente aperto, con campi da tennis e piscina, ma gli spazi con gli attrezzi ginnici sono sbarrati. “Tutto inagibile” si legge sul cartello che limita.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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