Ferreira Carrasco Juve dietrofront di questo club | annuncio che non lascia dubbi sull’obiettivo bianconero

La Juventus ha fatto un passo indietro sulla trattativa con Ferreira Carrasco. La Roma ha confermato che l’affare è definitivamente saltato, lasciando i bianconeri senza un possibile rinforzo in attacco. La situazione si sblocca definitivamente, senza più margini di trattativa.

