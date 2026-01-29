Ferreira Carrasco Juve dietrofront di questo club | annuncio che non lascia dubbi sull’obiettivo bianconero
La Juventus ha fatto un passo indietro sulla trattativa con Ferreira Carrasco. La Roma ha confermato che l’affare è definitivamente saltato, lasciando i bianconeri senza un possibile rinforzo in attacco. La situazione si sblocca definitivamente, senza più margini di trattativa.
Ferreira Carrasco Juve, la Roma ha confermato che la trattativa è definitivamente saltata. I bianconeri ritornano in corsa per il belga?. L’ultima sessione di calciomercato ha regalato colpi di scena, con un nome che ha infiammato le redini delle trattative: Yannick Ferreira Carrasco. Mentre i tifosi giallorossi sognavano l’arrivo del talento belga, le recenti dichiarazioni del direttore sportivo della Roma, Massara, hanno chiuso ogni possibilità di vederlo in giallorosso: “ Abbiamo provato ad ingaggiare Yannick Ferreira Carrasco ma l’affare può considerarsi saltato “. Queste le sue parole prima del match di Europa League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Ferreira Carrasco Juve
Ferreira Carrasco, sfuma l’obiettivo della Juve? Questo club di Serie A vuole chiudere in poco tempo
Ferreira Carrasco continua a essere un possibile rinforzo per la Roma, mentre la Juventus sembra aver messo da parte l’interesse.
Ferreira Carrasco: l’obiettivo della Juve potrebbe arrivare in Serie A, ma non vestire bianconero. E’ lotta a due per il belga. Le ultimissime
Ferreira Carrasco potrebbe approdare in Serie A, ma non alla Juventus.
Ultime notizie su Ferreira Carrasco Juve
Argomenti discussi: Fortini-Roma, dietrofront inaspettato: cosa cambia a gennaio | CM.
Niente Juve, Carrasco dice sì ad un’altra big italianaCarrasco era stato proposto alla Juve, ma senza fortuna. Ora un altro club è pronto a ragionare sul belga. Le ultime ... calciomercatonews.com
Ferreira Carrasco, Bove, Frattesi, Brescianini e Antoine Semenyo: le 5 trattative che vi siete persi oggi (09/01)CALCIOMERCATO - La Juve continua a cercare il vice-Yildiz: l'opportunità dell'ultima ora riguarda Yannick Ferreira Carrasco, in uscita dall'Al Shabab. In casa I ... eurosport.it
"La Roma anche nella giornata di oggi ha avuto nuovi contatti con gli agenti di Ferreira #Carrasco. I giallorossi hanno delle alternative in lista per quel ruolo, ma ha confermato al belga la volontà di tentare ancora di cercare un via libera dall’Al Shabab, che an - facebook.com facebook
Filtra ottimismo a #Trigoria per Ferreira #Carrasco: i dettagli #ASRoma #LaGazzettadelloSport x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.