Incidente sull' autostrada Torino-Aosta a Volpiano | furgone fuori carreggiata finisce nella scarpata tratta chiusa e un ferito in ospedale
Un incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco, nel comune di Volpiano. Un furgone è uscito dalla carreggiata finendo in una scarpata. La tratta tra i caselli di Volpiano e uno dei punti di rientro è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e una persona è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.
Nella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, si è verificato un incidente lungo l’autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco, in direzione della Valle, nel territorio del comune di Volpiano. Un furgone del mobilificio Mondo Convenienza è finito fuori strada terminando la propria corsa in una.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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