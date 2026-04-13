Incidente sull' autostrada Torino-Aosta a Volpiano | furgone fuori carreggiata finisce nella scarpata tratta chiusa e un ferito in ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco, nel comune di Volpiano. Un furgone è uscito dalla carreggiata finendo in una scarpata. La tratta tra i caselli di Volpiano e uno dei punti di rientro è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e una persona è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.