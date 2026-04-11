L' Eredità Cristiano vince 90mila euro? Bufera e accusa pesantissima | Deve restituire il denaro

Nella puntata di oggi de L'Eredità, andata in onda sabato 11 aprile su Rai 1 con Marco Liorni alla guida, è stato annunciato che un concorrente di nome Cristiano avrebbe vinto 90 mila euro. Tuttavia, la vittoria ha generato una bufera e alcune accuse pesanti, con richieste che il vincitore restituisca il denaro. La trasmissione si è concentrata su questa vicenda, senza fornire ulteriori dettagli sul contesto.

Oggi, sabato 11 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il bentornato a Cristiano, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Francesca da Livorno, Gianluca da Chieti, Arianna che ha esordito ieri, Luca da Napoli, Diletta da Perugia e Germana alla quinta sera. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio. Ma alla fine alla Ghigliottina, ci è arrivato ancora una volta Cristiano. Il super campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 90 mila euro.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Cristiano vince 90mila euro? Bufera e accusa pesantissima: "Deve restituire il denaro" Cristiano Ronaldo vince contro la Juventus in tribunale: non deve restituire soldi al club bianconeroIl tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso della Juventus, che chiedeva indietro 9,8 milioni di euro di stipendi versati all’attaccante... Leggi anche: Cristiano Ronaldo vince contro la Juventus: non dovrà restituire i 9,7 milioni di euro del suo stipendio