Francesca Fagnani pazza di Chiofalo a Belve | l'intervista e l'ipotesi del ritorno nelle prossime puntate

Durante un’intervista a Belve, Francesca Fagnani ha mostrato entusiasmo nei confronti di Francesco Chiofalo. Secondo fonti di Fanpage.it, la sua reazione spontanea avrebbe attirato l’attenzione dei responsabili del programma di Rai2. Si sta valutando se includere nuovamente Chiofalo nelle prossime puntate. La decisione finale non è stata ancora comunicata ufficialmente.

Francesco Chiofalo a Belve. Secondo quanto apprende Fanpage.it, la sua spontaneità avrebbe colpito Francesca Fagnani e gli addetti ai lavori del programma di Rai2 tanto che si starebbe valutando se farlo tornare nelle restanti puntate. La sua intervista andrà in onda martedì 14 aprile alle ore 21:20.🔗 Leggi su Fanpage.it Francesca Fagnani da Belve alle sfilate: la giornalista è ormai un’icona fashionFrancesca Fagnani è pronta per andare alla conquista del mondo della moda e ne ha data l'ennesima prova partecipando alla sfilata romana di... Francesca Fagnani torna a Belve: nella prima puntata indossa l’anello pantera da quasi 30mila euroOggi, martedì 7 aprile 2026, parte una nuova stagione di Belve con Francesca Fagnani. Francesca Fagnani intervista Carlo Verdone a Belve | Vita Da Carlo | Stagione Finale | Episodio 2