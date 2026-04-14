Ottimo bilancio degli Esordienti della Chimera Nuoto nella prima prova estiva

Gli Esordienti della Chimera Nuoto hanno partecipato alla prima prova estiva svoltasi a Poggibonsi, ottenendo in totale diciassette medaglie. La squadra si è distinta conquistando sei primi posti, otto secondi e dieci terzi. L'evento si è svolto nel fine settimana e ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse società della regione.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Sei primi posti, otto secondi posti e dieci terzi posti per gli Esordienti della Chimera Nuoto nella prima prova estiva di Poggibonsi. La manifestazione, valida come tappa di qualificazione per i prossimi campionati regionali, ha riunito i nuotatori e le nuotatrici nati dal 2013 al 2017 delle province di Arezzo e di Siena, con il gruppo del Palazzetto del Nuoto che è riuscito a lasciare il segno in numerose specialità e a confermare un ottimo livello di preparazione. A testimoniarlo sono stati soprattutto i risultati raggiunti nei 400 misti degli Esordienti A dove la Chimera Nuoto ha monopolizzato i primi quattro...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ottimo bilancio degli Esordienti della Chimera Nuoto nella prima prova estiva Chimera Nuoto: gli Esordienti B da applausi al Campionato Toscano a SquadreArezzo, 18 marzo 2026 – Gli Esordienti B della Chimera Nuoto da applausi al Campionato Toscano a Squadre. Chimera Nuoto, avvio di 2026 da protagonista: risultati incoraggianti tra Esordienti, Propaganda e agonistiEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato...