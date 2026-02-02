stewardexe tra etica e innovazione | Luca Severino presenta blockroadstar a Unplugged Playlist

Luca Severino ha presentato a Unplugged Playlist il suo nuovo progetto “blockroads.tar”. Si tratta di un lavoro che mette insieme musica elettronica, tecnologia e riflessioni sull’etica dietro le scelte di oggi. Severino cerca di sfidare il pubblico, portando in scena un modo diverso di ascoltare e pensare alla musica, senza rinunciare alla responsabilità e alle domande scomode.

C’è un modo diverso di raccontare la musica elettronica oggi: non solo suoni, club e playlist, ma anche responsabilità, tecnologia e domande scomode su ciò che stiamo costruendo — e consumando — ogni giorno. È questo il cuore della nuova puntata di Unplugged Playlist, dove Luca Severino presenta il progetto steward.exe e il brano dal titolo volutamente “informatico”: blockroads.tar. Un nome che sembra un programma (e non è un caso). Steward.exe è più di un alias: è una dichiarazione di intenti. “Steward” richiama l’idea di custodia, di cura, di gestione consapevole. “.exe” è un’esecuzione, un’azione, qualcosa che si attiva e produce conseguenze. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - steward.exe tra etica e innovazione: Luca Severino presenta “blockroads.tar” a Unplugged Playlist

Approfondimenti su Unplugged Playlist

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Oggi ho avuto il piacere di incontrare Luca Colli, cittadino di Montecchio Emilia, atleta e testimone straordinario di cosa significhino la forza, la determinazione e la speranza. Luca è trapiantato di rene da 10 anni e fa parte della Nazionale Italiana Trapiantati e - facebook.com facebook