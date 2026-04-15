chieti candidato pd fa campagna elettorale su pornhub e tinder

A Chieti, la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali è iniziata subito dopo Pasqua, con i cittadini chiamati alle urne il 24 e 25 maggio per un eventuale primo turno. Tra le iniziative, un candidato del Partito Democratico ha condotto una campagna promozionale utilizzando piattaforme come Pornhub e Tinder, attirando l’attenzione sui canali online. La data delle consultazioni è stata fissata per il voto locale di primavera.

AGI - La campagna elettorale è iniziata subito dopo Pasqua. I cittadini di Chieti andranno alle urne il prossimo 24 e 25 maggio, almeno per un primo turno. Ma non c’è solo il dissesto finanziario dell’ente e quello del territorio ad animare la discussione politica e nei bar sui cinque che si contenderanno la fascia tricolore: Alessandro Carboni, ex consigliere comunale, sostenuto da 4 liste civiche; Giancarlo Cascini, ex assessore per breve tempo della giunta uscente, anche lui con una civica; Cristiano Sicari, nome di FI, FdI, Nm e almeno una civica; Mario Colantonio con la Lega e Udc; Giovanni Legnini, ex senatore ed ex vicepresidente del Csm, per il centrosinistra.🔗 Leggi su Agi.it

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