Chiara Ferragni ha trascorso una vacanza con i figli Leone e Vittoria insieme a Josè Hernandez. Dopo il divorzio da Fedez e le polemiche legate al Pandoro Gate, la influencer ha deciso di partire con i bambini. La presenza di Hernandez ha attirato l'attenzione dei media, mentre la famiglia si gode alcuni momenti di relax lontano da vicende pubbliche e tensioni.

Chiara Ferragni riparte da Josè Hernandez per ricostruire la sua vita dopo il divorzio da Fedez e lo scandalo del Pandoro Gate. L’influencer non potrebbe essere più felice accanto al manager: la storia d’amore procede a gonfie vele tanto che Chiara ha deciso di presentare Josè ai figli Leone e Vittoria. Chiara Ferragni in vacanza con Josè Hernandez e i figli. L’occasione per le presentazioni in famiglia è arrivata grazie ad un viaggio. Chiara Ferragni infatti ha organizzato una vacanza con Josè Hernandez, suo nuovo fidanzato, fra Lisbona e la Namibia. Insieme a loro anche Leone e Vittoria, i figli nati dal matrimonio con Fedez. Su Instagram, Chiara ha pubblicato numerose foto che la ritraggono in vacanza in Namibia, fra avventure nel deserto e tuffi in piscina.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni riparte da Josè Hernandez: la vacanza con i figli Leone e Vittoria

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