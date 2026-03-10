Chiara Ferragni riparte da José Hernandez | chi è il manager colombiano che le ha ridato il sorriso

Dopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni ha iniziato una nuova frequentazione con José Hernandez, un manager colombiano di alto livello nel settore industriale. Hernandez è noto per aver ripreso a lavorare con Ferragni, contribuendo a ridarle il sorriso e accompagnandola in questa fase della sua vita. La modella e imprenditrice ha così ripreso il suo percorso professionale e personale con il supporto del manager colombiano.

Dopo la fine della frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni ha iniziato una relazione con José Hernandez, manager di alto livello nel settore industriale. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi in edicola l'11 marzo 2026 mostrano la coppia in atteggiamenti intimi a Milano, confermando l'ingresso dell'uomo nella cerchia familiare dell'influencer. La vita privata di Chiara Ferragni torna a occupare le prime pagine dei rotocalchi rosa con una novità sostanziale. Non si tratta più di semplici indiscrezioni, ma di scatti inequivocabili che ritraggono l'imprenditrice digitale durante una passeggiata nel cuore di Milano. Insieme a lei, oltre all'ormai inseparabile cane Paloma, compare José Hernandez.