Chiara Ferragni ha portato il suo nuovo fidanzato, José Hernandez, a incontrare la sua famiglia. L’evento si è svolto senza annunci pubblici, mantenendo la riservatezza fino alla presenza ufficiale. La influencer ha deciso di presentare il partner ai familiari, segnando un passo importante nella sua vita privata. La notizia ha suscitato l’attenzione dei media e dei follower.

Ormai è ufficiale: Chiara Ferragni è di nuovo innamorata. E questa volta l’influencer ha deciso di non perdere tempo, presentando il fidanzato José Hernandez a tutta la famiglia. Chiara Ferragni, presentazioni in famiglia per José. Dopo un periodo sentimentale piuttosto turbolento, segnato dall’addio a Fedez, padre dei figli Leone e Vittoria, e la dolorosa rottura con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni sarebbe tornata a sorridere. Accanto a lei il fidanzato Josè Hernandez, manager colombiano capace di regalare la serenità all’imprenditrice digitale. L’ assoluzione nel processo per il Pandoro Gate ha portato una svolta nella vita di Chiara che ha deciso di lanciarsi in una nuova love story. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni presenta il fidanzato José Hernandez alla famiglia (di nascosto)

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