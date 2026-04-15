Chiara Ferragni ha un nuovo amore | la prima meta scelta

Da 361magazine.com 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Ferragni ha recentemente iniziato una nuova relazione e ha condiviso sui social la sua prima destinazione di viaggio. La influencer ha pubblicato alcune foto che ritraggono il suo arrivo in una località di mare, senza specificare il nome del luogo. Le immagini mostrano un clima di relax e serenità, mentre l’imprenditrice digitale si gode il primo periodo con il nuovo partner. La meta scelta sembra rappresentare un punto di partenza per questa nuova fase personale.

Chiara Ferragni ha un nuovo amore: la nuova meta raggiunta, ecco cosa è emerso nelle ultime ore. Quando l’amore cambia rotta, spesso lo fa seguendo il vento. Ed è proprio tra le brezze atlantiche del Portogallo che Chiara Ferragni sembra aver ritrovato qualcosa di nuovo: leggerezza, complicità, forse un nuovo inizio. Le immagini arrivano come cartoline moderne: tramonti dorati, onde che si infrangono lente e uno sguardo diverso, più disteso. Non è solo una vacanza, ma il primo capitolo di una storia che profuma di rinascita. Accanto a lei, una presenza ancora avvolta nel mistero, ma già capace di accendere la curiosità di fan e osservatori. Leggi anche  Oltre l’addio: le parole di Helena Prestes per suo padre.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato.

Video Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato.

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