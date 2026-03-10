Chiara Ferragni avrebbe un nuovo rapporto sentimentale con Jose Hernandez, un manager di origini colombiane impiegato in una multinazionale. La fashion influencer sarebbe stata vista recentemente in compagnia di Hernandez, con cui sembra condividere momenti di intesa. La notizia si diffonde attraverso alcune foto pubblicate sui social e conversazioni tra amici. La coppia non ha ancora commentato ufficialmente la situazione.

Chiara Ferragni avrebbe un nuovo amore: Jose Hernandez, manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale. A dare lo scoop è il settimanale Chi. La testata diretta da Massimo Borgnis, nel numero in edicola mercoledì 11 marzo, pubblica le prime foto della nuova coppia mentre passeggia in un parco di Milano con il cane Paloma e incontra la mamma di Ferragni, Marina Di Guardo. E secondo il Chi c’è anche un bacio che conferma la relazione. Ferragni e Jose erano stati visti insieme anche in Colombia, durante le scorse vacanze di Natale, quando l’influencer era partita per il Sudamerica con la sorella Valentina e un gruppo di amici. Questa nuova relazione arriva dopo la separazione da Fedez e la storia con Giovanni Tronchetti Provera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chiara Ferragni ha un nuovo amore

