Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che mostrano Chiara Ferragni in Portogallo durante una vacanza. Le immagini ritraggono la influencer insieme a un uomo, identificato come José Hernandez, in momenti di relax in una località portoghese. La presenza dell’uomo accanto a Ferragni viene confermata dalle fotografie pubblicate, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulla durata del soggiorno.

Il settimanale Chi ha pubblicato le foto della vacanza di Chiara Ferragni in Portogallo dimostrando che non era sola ma con la sua nuova fiamma, José Hernandez MentreFedez si prepara a diventare nuovamente papà con Giulia Honegger,Chiara Ferragnisi gode la luna di miele conJosé Hernandez, l’imprenditore colombiano con cui si frequenta da poco prima di Capodanno. Il settimanaleChili ha paparazzati in Portogallo mentre trascorrono una bella vacanza in relax, lontana da casi mediatici e stress che riguardano ancora ilPandorogate. Joséè entrato a far parte della sua famiglia, ormai conosceLeone e Vittoriae trascorre del tempo con loro. Infatti in questa vacanza in Portogallo ci sono anche i bambini.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Ferragni e José: vacanza romantica in Portogallo

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