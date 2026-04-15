Nella mattina di un mercoledì ordinario, due coniugi sono stati trovati morti a Bisceglie. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e stabilire le cause del decesso. Le forze dell’ordine stanno ascoltando i testimoni e analizzando le prove sul luogo dell’incidente. Al momento, non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sull’accaduto o sulle circostanze che hanno portato ai decessi.

Il velo dell’alba si era appena sollevato su un mercoledì che sembrava identico a mille altri, uno di quei giorni in cui i gesti si ripetono meccanici e le voci dei vicini si mescolano al rumore del caffè che sale nelle cucine. Eppure, dietro le tapparelle abbassate di un condominio come tanti, il silenzio non era sinonimo di pace, ma il preludio di una tensione pronta a spezzarsi. In quei corridoi, dove l’eco dei passi solitamente accompagna l’inizio della giornata lavorativa, si consumava una crisi silenziosa, un addio che non riusciva a trovare le parole giuste e che si trasformava in un’ombra pronta a stravolgere per sempre la quiete del quartiere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chi sono davvero Luigi e Patrizia, coniugi morti a Bisceglie: “Stavano per farlo, assurdo”

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