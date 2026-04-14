Gelato Week 2026 a Roma | 6 giorni di degustazioni itineranti dal 14 al 19 aprile

Dal 14 al 19 aprile, a Roma si svolgerà la Gelato Week 2026, un evento che durerà sei giorni e proporrà degustazioni di gelato in diverse location della città. L'iniziativa è promossa da ConGelato, una piattaforma dedicata agli appassionati di questa specialità. Durante la settimana, sarà possibile partecipare a vari appuntamenti itineranti dedicati al gelato artigianale.

Dal 14 al 19 aprile, torna a Roma la Gelato Week 2026, l’evento itinerante organizzato da ConGelato, la piattaforma per gli amanti del gelato. Sei giorni per celebrare i sapori artigianali, scegliendo il formato preferito (cono o coppetta) e un percorso da seguire fra quartieri iconici. Con un unico biglietto, si potranno assaggiare 6 gelati esclusivi lungo uno dei tre itinerari, da Trastevere a Prati, riscoprendo le eccellenze della Città Eterna. I tre percorsi gelato a Roma, tra storia e innovazione. Roma offre per la Gelato Week 2026 tre percorsi speciali, veri viaggi fra quartieri storici e nuove frontiere del gusto: Monteverde-Portuense, Trastevere-Gianicolense, e Prati-San Lorenzo.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gelato Week 2026 a Roma: 6 giorni di degustazioni itineranti, dal 14 al 19 aprile ConGelato presenta la Gelato Week 2026, a Roma dal 14 al 19 aprile 2026Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo... ConGelato presenta la Gelato Week 2026, a Firenze dal 14 al 19 aprile 2026Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo... Temi più discussi: A Padova torna la Gelato Week, sei giorni dedicati alla bontà artigianale; ConGelato presenta la Gelato Week 2026, a Lecce dal 14 al 19 aprile 2026; Gelato Week 2026 arriva a Reggio Calabria: cinque gelaterie pronte a deliziare la città · ilreggino.it; Gelato Week 2026, festa diffusa con gusti speciali in 30 gelaterie aderenti. ConGelato presenta la Gelato Week 2026, a Padova dal 14 al 19 aprile 2026Dopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo della Gelato Week 2026, in programma dal 14 al 19 aprile 2026. L’evento continua il suo percorso di crescita a livello nazionale ... padovaoggi.it Gelato Week 2026 a Milano: torna la settimana più dolce dell’annoGelato Week 2026 a Milano: torna la settimana più dolce dell’anno. Tra il 14 e il 19 aprile riecco i giorni tanto attesi da i più golosi ... mam-e.it #adv @deliveroo_italy Rating di tutti i gelati che ho mangiato in anteprima per la Gelato Week di @congelato__ Dal 14 al 19 aprile infatti, in 11 città italiane, si svolgerà la mia settimana preferita di tutto l’anno: quella dedicata al gelato. Infatti in questa occasion - facebook.com facebook Gelato Week, una settimana di dolcezza e creatività in coppetta: assaggi in dieci gelaterie x.com