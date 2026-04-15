Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 15 aprile 2026

Stasera su Rai 3 torna “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di casi di persone scomparse e di cronaca nera. La puntata di mercoledì 15 aprile 2026 approfondisce diverse vicende legate a persone scomparse, con aggiornamenti sui casi e interviste ai familiari coinvolti. Il programma segue le dinamiche delle indagini e fornisce dettagli sugli sviluppi recenti delle storie trattate.

Nuovo appuntamento con “ Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli su Rai3. Ecco tutti i i temi e le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 15 aprile 2026. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 15 aprile 2026. Stasera, mercoledì 15 aprile 2026 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Al centro della diretta di stasera di “Chi l’ha visto” il tema della violenza giovanile diventato oramai una vera e propria emergenza.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 15 aprile 2026 Notizie correlate Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 8 aprile 2026Torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata Rai3. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Chi l'ha visto? 2025/26 - Puntata del 08/04/2026 - Video; Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 15 aprile; 'Chi l'ha visto?', dalla violenza giovanile al caso Campobasso: stasera nuova puntata; Chi l’ha visto? stasera su Rai 3: suicidi sospetti, da Mario Paciolla a Lorena Paolini. Chi l’ha visto anticipazioni sui casi della nuova puntata di staseraChi l’ha visto? Cosa racconta la puntata del 15 aprile 2026 Chi: la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli con esperti ... assodigitale.it Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 15 aprile 2026Mercoledì 15 aprile 2026 in prima serata alle ore 21,20 su Rai3 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma di inchieste giornalistiche condotto da Federica Sciarelli. Vediamo i temi principa ... radiomusik.it Chi l'ha visto Federica Sciarelli racconta casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere anche con l'aiuto dei telespettatori, con un occhio sempre attento ai fatti dell'attualità e sempre dalla parte delle famiglie alla ricerca di verità e giustizia. x.com Nella prossima puntata Dna maschile sulla giacca di Romina Del Gaudio: di chi è Mercoledì #15aprile alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay [GLI ALTRI CASI] https://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/articolo/ContentItem-4e42a25f-b173- - facebook.com facebook