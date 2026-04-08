Mercoledì 8 aprile, torna l’appuntamento in prima serata con le inchieste e i casi di cronaca a Chi l’ha visto?, lo storico programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli che la settimana scorsa ha tenuto incollati allo schermo 1.411.000 spettatori pari al 9.1%, in aumento rispetto alla puntata precedente. Ecco cosa succederà stasera e quali saranno i casi affrontati nel corso della lunga diretta dalle 21.20 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. La puntata di stasera si aprirà con un caso risalente a qualche anno fa e ancora senza colpevoli: l'omicidio di Mario Paciolla, il giornalista e attivista assassinato il 15 luglio 2020 durante l'esercizio delle sue funzioni di osservatore ONU dell'accordo tra governo colombiano e FARC. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi dell'8 aprile

Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi dell'11 febbraioQuesta sera, mercoledì 11 febbraio 2026, torna l'appuntamento settimanale con Chi l'ha visto?, in onda come sempre in prima serata su Rai 3.

Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi dell'11 marzoNuovo appuntamento, questo mercoledì 11 marzo, con i fatti di cronaca e le inchieste di Chi l'ha visto?, condotto come di consueto da Federica...

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A quasi sei anni dall'omicidio in Colombia, Federica Sciarelli accoglierà in studio i genitori di Mario PaciollaMercoledì 8 aprile, torna l’appuntamento in prima serata con le inchieste e i casi di cronaca a Chi l’ha visto?, lo storico programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli che la settimana scorsa ha ... gazzetta.it

Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 8 aprile 2026Mercoledì 8 aprile 2026 in prima serata alle ore 21,20 su Rai3 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma di inchieste giornalistiche condotto da Federica Sciarelli. Vediamo i temi principal ... radiomusik.it

La rivelazione di Bove: “Chi è stato il primo a chiamarmi dopo il malore” - facebook.com facebook

Stamattina alle 5 ho svegliato il mio avvocato. Sapevo che sarebbe stata pubblicata su un giornale una porcheria, un’altra, che mi riguardava e ho atteso di leggerla. È il destino di chi finisce nel “registro degli infangati”, di coloro che - per carità! - non sono ind x.com