Chi l' ha visto? stasera su Rai 3 | i casi del 4 febbraio

Questa sera su Rai 3 torna “Chi l'ha visto?” e tra i casi trattati c’è anche l’omicidio di Franka Ludwig. Federica Sciarelli approfondirà i dettagli di questa vicenda, cercando di fare luce su una storia che ancora non ha trovato una risposta definitiva. La puntata si preannuncia intensa, con aggiornamenti e testimonianze che potrebbero fare chiarezza su un mistero che tiene ancora tutti con il fiato sospeso.

Questa sera, mercoledì 4 febbraio 2026, va in onda una nuova puntata di Chi l'ha visto?, come di consueto in prima serata su Rai 3. Federica Sciarelli, alla guida del programma dal 2004, accompagnerà il pubblico tra i casi di cronaca più discussi e delicati, a cominciare dall'omicidio di Anastasia e Andromeda, mamma e figlia uccise la scorsa estate nel parco romano di Villa Pamphili, offrendo aggiornamenti sul processo in corso contro Francis Kaufmann. L'appuntamento è per le 21.20 di oggi su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Questa sera la puntata si aprirà con un approfondimento sul processo a carico di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Stasera su Rai 3, “Chi l'ha visto?” torna ad approfondire i casi più recenti, tra cui la scomparsa di Antonio Menegon avvenuta il 21 gennaio.

