Oggi, giovedì 19 marzo, alle 13:00, sul canale YouTube di Pulp Podcast è andata in onda un’intervista condotta da Francesco Marra e Fedez. La puntata, senza un vero contraddittorio e con alcuni regali, ha coinvolto una figura politica italiana. La trasmissione ha suscitato attenzione per le modalità con cui è stata condotta e per le implicazioni che potrebbe avere sulla comunicazione politica nel paese.

L’intervista andata in onda oggi, giovedì 19 marzo alle ore 13:00, sul canale YouTube di Pulp Podcast, il format condotto da Francesco Marra e Fedez, rappresenta un momento potenzialmente storico per la comunicazione politica italiana. Per la prima volta una presidente del Consiglio in carica ha scelto di presentarsi in un contesto digitale informale rivolto prevalentemente a un pubblico giovane, bypassando i classici salotti televisivi dove i leader politici italiani si sentono storicamente più al sicuro. La mossa a mio avviso era strategicamente corretta ancor prima che l’intervista iniziasse e lo era per tre ragioni precise. La prima è la presenza sul campo, perché Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno tutti declinato l’invito di Pulp Podcast. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Senza contraddittorio e con qualche regalo: perché per me Meloni ha sfruttato a suo vantaggio Pulp Podcast

Articoli correlati

Meloni da Pulp? Trump con i podcast ha vinto le elezioniLa premier sceglie Pulp per parlare a giovani e indecisi in vista del voto, seguendo una strategia già decisiva per Trump nel 2024: usare i podcast...

Meloni a Pulp Podcast, l'intervista. "Lei si è chiesto perché?", la domanda che inchioda Marra e sinistra"Per noi avere qui oggi la presidente Giorgia Meloni è una grande opportunità e un grande traguardo".

Contenuti e approfondimenti su Pulp Podcast

Temi più discussi: Meloni ospite del podcast di Fedez, 'non si vota sul governo'; Meloni va da Fedez ospite a Pulp Podcast: Sorteggio, lista con le opposizioni. Il rapper: Schlein ha rifiutato; Giorgia Meloni va a Pulp Podcast e si scatena lo psicodramma del giornalismo italiano (che predica il contraddittorio e non lo pratica); Giorgia Meloni al podcast di Fedez, non è uno scherzo. La premier sceglie Pulp a soli due giorni dal referendum sulla giustizia.

Giorgia Meloni a Pulp Podcast con Fedez e Mr. Marra, referendum giustizia e geopoliticaGiorgia Meloni a Pulp Podcast non è solo un’intervista, è una di quelle cose che ti fanno grattare la testa e chiederti se la politica italiana abbia finalmente capito che i ventenni non leggono più i ... ilcomizio.it

Giorgia Meloni da Fedez, tanto rumore per nulla: poche view e nessun contraddittorio efficaceL'ospitata della premier a Pulp Podcast, nonostante le attese e le polemiche, lascia con l'amaro in bocca: Quando esce il video con le vostre domande? ... libero.it

La puntata di Pulp Podcast andata in onda oggi, anticipata e discussa negli scorsi giorni, ha visto come ospite Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, a poche ore dall'apertura delle urne per il referendum sulla giustizia, ha parlato con i conduttori Fedez e - facebook.com facebook

A Pulp Podcast Meloni ha parlato per il 77% del tempo e la parola da lei più usata è diciamo, pronunciata 43 volte. x.com