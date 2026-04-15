Raffaele Pernasetti, noto come “er palletta”, ha un passato legato alla Banda della Magliana, una delle organizzazioni criminali più conosciute di Roma. Recentemente è stato arrestato di nuovo con l’accusa di associazione mafiosa. La sua figura viene descritta come capace di esercitare un’azione intimidatoria, sostenuta da un legame di lungo corso con ambienti criminali consolidati, che favorivano omertà e sottomissione.

“Era capace di esprimere una forza intimidatrice legata alla preesistenza di un vincolo associativo in grado di generare omertà e assoggettamento”. È in questi termini che negli atti giudiziari viene descritto il 75enne Raffaele Pernasetti alias er palletta, storico esponente della Banda della Magliana di Roma, finito in manette all’alba di oggi insieme ad altre dodici persone nell’ambito di un’operazione antimafia. (ANSA FOTO) – Notizie.com Privilegiato luogo di incontri con ‘ndranghetisti ed esponenti della criminalità organizzata romana, puntualmente monitorati da telecamere nascoste e microspie, era il ristorante di famiglia a Testaccio dove er palletta aveva lavorato per anni come cuoco.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Chi è Raffaele Pernasetti, detto “er palletta”: dallo storico legame con la Banda della Magliana al nuovo arresto per mafia a Roma

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