Durante il torneo di Montecarlo, mentre il pubblico seguiva con attenzione l’intervista post partita di Jannik Sinner dopo la vittoria contro il francese Humbert, l’attenzione del web si è improvvisamente spostata su un protagonista inatteso. Un uomo si è avvicinato e ha interrotto l’intervista, attirando l’interesse di chi seguiva l’evento in diretta e sui social. La scena ha generato numerosi commenti e discussioni online, trasformando rapidamente l’uomo in un personaggio di grande curiosità.

Durante il torneo di Montecarlo, mentre il pubblico seguiva con attenzione l’intervista post partita di Jannik Sinner dopo la vittoria contro il francese Humbert, l’attenzione del web si è improvvisamente spostata su un protagonista inatteso. In tribuna, infatti, un uomo sconosciuto ha catturato le telecamere e gli smartphone presenti, trasformandosi in pochi istanti in un fenomeno virale. Seduto comodamente e con un atteggiamento teatrale, ha iniziato a imitare pose da red carpet e movimenti tipici dei selfie, con occhiali da sole e una capigliatura svolazzante che lo hanno reso immediatamente riconoscibile nei video circolati online. Il.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Chi è l’uomo che ha fermato l’intervista di Sinner? Il web impazzisce e lo trasforma in leggenda

L'intervista a Jannik Sinner | Che tempo che fa

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