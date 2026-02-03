Catherine O’Hara è morta a 71 anni. L’attrice canadese, nota per le sue interpretazioni in “Schitt’s Creek”, “Beetlejuice” e “Mamma, ho perso l’aereo”, si è spenta dopo un ricovero in ospedale durato poco. La notizia ha colpito fan e colleghi, che ricordano la sua carriera e il suo talento.

Catherine O’Hara, l’iconica attrice canadese celebre per ruoli in “ Schitt’s Creek ”, “ Beetlejuice ” e “ Mamma, ho perso l’aereo ”, è morta all’età di 71 anni dopo un breve ricovero in ospedale. Sebbene la causa ufficiale del decesso non sia stata confermata, è emerso che O’Hara conviveva con una rara condizione congenita chiamata destrocardia con situs inversus, per cui il cuore e altri organi vitali erano speculari rispetto alla normale disposizione anatomica. La scoperta di questa anomalia avvenne solo in età adulta, durante una visita medica di routine, e non le aveva impedito di vivere una vita piena e attiva, tra cinema, teatro e televisione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il cuore a destra non ha fermato Catherine O’Hara: la storia incredibile che ha commosso il web

Approfondimenti su Catherine OHara

L'articolo racconta la toccante vicenda di Diego Dalla Palma, alle prese con una malattia autoimmune e una decisione importante riguardo il suo futuro.

Tommaso Zorzi si è mostrato molto emozionato su Instagram, confessando di essere rimasto scosso da un episodio di razzismo che è avvenuto a Milano.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Catherine OHara

Argomenti discussi: Catherine O'Hara e la diagnosi di destrocardia situs inversus: aveva il cuore a destra e gli organi sul lato opposto; Il segreto di Catherine O’Hara: la rara condizione del cuore a destra; Laura, nata con il cuore a metà, dà alla luce la piccola Atena: A Verona ho realizzato il mio sogno; Cardioncologia, al San Donato di Arezzo un modello consolidato di integrazione multidisciplinare.

Catherine O’Hara e la diagnosi di destrocardia situs inversus: aveva il cuore a destra e gli organi sul lato oppostoCatherine O'Hara è morta all'età di 71 anni dopo essere stata trasportata in ospedale in gravi condizioni dopo una breve malattia ... fanpage.it

Eccezionale intervento su un paziente con il cuore a destra (destrocardia e situs inversus totalis)Un condotto aortico Konect, ovvero un condotto aortico avanzato e già assemblato, è stato impiantato in un uomo nato con il cuore nel lato destro, affetto cioè da destrocardia e situs inversus totalis ... blitzquotidiano.it

Addio a Catherine O’Hara, celebre mamma di Kevin in Mamma, ho perso l’aereo. Si è spenta a 71 anni dopo una breve malattia. Icona del cinema, vincitrice di Emmy e Golden Globe, resterà nel cuore di tutti. - facebook.com facebook

#CatherineOhara e la diagnosi di destrocardia situs inversus: aveva il cuore a destra e gli organi sul lato opposto x.com