Giulio Fratini è un imprenditore che da circa un anno è legato sentimentalmente ad Antonella Fiordelisi. È stato in passato fidanzato di due showgirl molto note nel panorama dello spettacolo. Fratini è conosciuto soprattutto per il suo patrimonio e la sua attività nel settore imprenditoriale. La loro relazione è stata oggetto di attenzione pubblica, considerando anche il passato sentimentale dell’imprenditore con altre personalità dello spettacolo.

Il nuovo fidanzato di Antonella Fiordelisi è Giulio Fratini, imprenditore al quale è legata da circa un anno, conosciuto per il suo passato sentimentale al fianco di altri volti noti nel mondo dello spettacolo. Oggi l’ex schermitrice sarà tra gli ospiti del terzo appuntamento settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Chiusa la relazione con il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario, la modella ed influencer ritrovava la felicità al fianco di Giulio Fratini. Il nome dell’imprenditore toscano non è nuovo al mondo del gossip, essendo arrivato sulle prime pagine di cronaca rosa per le celebri ex. Classe 1992, Fratini nasce a Firenze in una delle famiglie più blasonate nell’industria manufatturiera (il padre, Sandro Fratini ha fondato la Rifle ).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Giulio Fratini, il ricco fidanzato di Antonella Fiordelisi (ex di due famosissime showgirl)

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