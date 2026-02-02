Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini hanno festeggiato il loro primo anno insieme. La coppia si è regalata una serata di cene romantiche e momenti condivisi, segnando un traguardo importante nel loro rapporto.

Antonella Fiordelisi, festeggia il primo anniversario di coppia con Giulio Fratini tra cene romantiche e momenti condivisi Antonella Fiordelisi e. Antonella Fiordelisi, festeggia il primo anniversario di coppia con Giulio Fratini tra cene romantiche e momenti condivisi Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini festeggiano il loro primo anno insieme. Per la modella, influencer, ed ex schermitrice 27enne, si tratta di un traguardo importante, tanto da definirlo scherzosamente “365. un record”. La coppia ha condiviso sui social una serie di foto che li mostrano in momenti di complicità, spesso a cena, e nelle Stories Antonella mostra alcuni incontri romantici in ristoranti di Milano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Antonella Fiordelisi celebra un anno d’amore con Giulio Fratini: un traguardo speciale

Approfondimenti su Antonella Fiordelisi Giulio Fratini

A gennaio, Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini celebreranno un anno insieme.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Antonella Fiordelisi Giulio Fratini

Argomenti discussi: Antonella Fiordelisi e Giulio | celebrano l’amore tra momenti felici ed ironici; Un anno d’amore: Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini festeggiano il loro anniversario.

''Record per me'': Antonella Fiordelisi festeggia 1 anno d’amore con Giulio FratiniAntonella Fiordelisi ha festeggiato un anno d’amore con Giulio Fratini. La modella e influencer 27enne ha voluto sottolineare ... gossip.it

Antonella Fiordelisi festeggia un anno con Giulio Fratini: Stavo male, non credevo più all’amore poi è arrivato luiA gennaio, Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini festeggeranno un anno di relazione. La showgirl ha confidato che, quando lo ha conosciuto, era in un periodo in cui aveva deciso di tenere a distanza ... fanpage.it

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini festeggiano il loro primo anno insieme! La coppia ha trascorso una serata speciale tra una cena romantica, momenti di relax in spa e un piccolo giretto da Cartier , tra sorrisi e coccole. Un anno d’amore da ricordare, - facebook.com facebook