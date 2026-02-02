Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini hanno celebrato insieme un importante traguardo. La 27enne salernitana ha definito il risultato come un record personale e ha deciso di festeggiare con una cena speciale in compagnia dell’imprenditore toscano. La coppia ha condiviso il momento sui social, lasciando capire quanto tenga a questa conquista.

È un giorno importante per Antonella Fiordelisi. La modella e influencer, volto di Temptation Island e Pechino Express, ha celebrato il suo primo anno d'amore accanto a Giulio Fratini. "Record per me, 365", ha scritto su Instagram sotto un carosello di immagini accompagnate dall'emoji di una risata. Un annuncio che ha fatto immediatamente il pieno di cuori e commenti tra i fan, da festeggiare con una serata speciale. Per brindare al primo anniversario insieme, Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini hanno scelto la semplicità di una cena insieme, in un romantico ristorantino di Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Antonella Fiordelisi, il traguardo con Giulio Fratini: "Per me è un record"

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini hanno festeggiato il loro primo anno insieme.

