Chi è Alejandro il compagno di Rocco Casalino | Lui mi ha dato la fiducia di credere nel futuro
Alejandro ha condiviso con Rocco Casalino momenti di vita quotidiana, dimostrando un legame solido che dura da anni. La loro relazione emerge chiaramente dai post sui social, in cui si vedono spesso insieme durante le uscite e le vacanze. Un dettaglio concreto è la recente foto scattata durante una gita in montagna, che testimonia la complicità tra i due.
Alejandro è il compagno di Rocco Casalino, al quale l’ex gieffino e giornalista è legato da diverso tempo, come si evince dalle immagini che appaiono sui social. Il giornalista sarà ospite oggi del secondo appuntamento di Verissimo, in onda a partire dalle 15.30 su Canale 5. La relazione con Alejandro, g iovane imprenditore di origini colombiane nel settore del caffè va avanti da diverso tempo. Nonostante la distanza, i due hanno saputo costruire un rapporto solido e duraturo e che ha portato ad intraprendere una convivenza. In un precedente intervento a Verissimo, Casalino aveva dichiarato a riguardo: “Questi due mesi saranno importantissimi perché vivremo insieme e capiremo tante cose. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Chi è Alejandro, il compagno di Rocco Casalino: “Pronto ad avere un figlio con lui”
Alejandro è il compagno di Rocco Casalino, ex portavoce del Governo ed ex concorrente del Grande Fratello.
Rocco Casalino: “Alejandro è l’uomo che ho sempre desiderato. Con lui sogno un futuro e mi vedo padre”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rocco Casalino, la nuova vita con Alejandro: chi è il fidanzato che gli ha rapito il cuore, il colpo di fulmine e il sogno figli; Chi è Tiziano Gravier, il figlio di Valeria Mazza e promessa dello sci argentino alle Olimpiadi invernali 2026; Chi sarà il mio capitano nella nona giornata del Fantasy Football di Champions League?; Gravier: Mamma mi dice che fa tutto parte del gioco. Chi è? Valeria Mazza...
Rocco Casalino, chi è il compagno Alejandro: il lavoro in Tv e le lacrime per il figlio desideratoDall’incontro che ha cambiato la sua vita al desiderio di paternità: chi è Alejandro, il compagno di Rocco Casalino tra tv, lavoro e futuro insieme. libero.it
Rocco Casalino, la nuova casa con Alejandro: chi è il fidanzato che gli ha rapito il cuore, il colpo di fulmine e il sogno figliRocco Casalino è negli ultimi anni è diventato uno dei volti pubblici più discussi del panorama italiano, non solo per la sua vita professionale ma anche per quella ... leggo.it
Rocco Casalino e la felicità ritrovata al fianco del suo Alejandro: oggi saranno ospiti per la prima volta insieme a #Verissimo facebook
#verissimo, anticipazioni ospiti puntate 14 e 15 febbraio: da Melissa Satta a Rocco Casalino e il compagno Alejandro, tutti gli os... x.com