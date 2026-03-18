Barcellona Newcastle 7-2 notte da sogno per i blaugrana! Raphinha Yamal e Lewandowski trascinano ai quarti di Champions

Il Barcellona ha battuto il Newcastle 7-2 nella partita valida per la Champions League, assicurandosi il passaggio ai quarti di finale. Raphinha, Yamal e Lewandowski sono stati i protagonisti con le loro reti e prestazioni, mentre la squadra catalana ha subito solo all'inizio, poi ha dominato incontrastata. La gara si è svolta in una notte di grande spettacolo per i tifosi blaugrana.

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